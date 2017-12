Opel Grandland X Ultimate, allestimento da Suv premium

A pochi mesi dal debutto, Opel Grandland X amplia la gamma motorizzazioni con un 2.0 litri a gasolio da 177 Cv e 400 Nm di coppia. Abbinato alla trasmissione automatica a 8 rapporti, il nuovo potente turbodiesel equipaggerà l'allestimento premium Ultimate. Ultimate è il nome del pacchetto che offre di serie cerchi in lega BiColor da 19", barre longitudinali al tetto color silver, finitura diamond black su tetto e specchietti retrovisori. Completano il pack sedili ergonomici riscaldati (anche i due posteriori esterni), pedaliera sportiva in alluminio e rivestimenti in pelle.

Opel Grandland X ​Ultimate include infine anche il sound system Denon con subwoofer e 8 altoparlanti integrati e infotainment Navi 5.0 IntelliLink (compatibile con Android Auto e Apple CarPlay) con schermo touch da 8". Sicurezza? Ci sono telecamera con visione a 360° e parcheggio automatico assistito, sistema elettronico IntelliGrip (a richiesta) e 5 diverse modalità di guida.