McLaren Senna, la supercar definitiva: 800 Cv e 750mila sterline

Il nome del pilota dei record, per una hypercar da record. La McLaren Senna riscrive i confini dell'idea di auto sportiva, e non solo all'interno della gamma di Woking. La Senna è infatti la McLaren stradale dalla potenza più elevata di sempre (800 Cv), oltre a quella caratterizzata dal migliore rapporto peso/potenza (1,49 kg/Cv) grazie a una massa contenuta in soli 1.194 kg. Con prestazioni, sotto questo profilo, addirittura migliori della iconica McLaren P1.

Omologata per circolare su strada aperta, la McLaren Senna (nota come progetto P15) si preannuncia impareggiabile soprattutto in pista. La nuova berlinetta britannica a due posti si distingue per il telaio e i pannelli in fibra di carbonio e per il suo propulsore biturbo V8 4.0 da 800 Nm di coppia.

Il motore è montato in posizione posteriore centrale e trasmette la potenza all'asse posteriore attraverso un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Il sofisticato sistema di sospensioni deriva a sua volta direttamente dal mondo delle corse e garantisce una miscela di controllo ed equilibrio dinamico ineguagliabile. A sua volta, lo sterzo elettroidraulico premia la guida precisa e restituisce una risposta più che immediata. Le prime consegne della favolosa McLaren Senna (solo 500 esemplari) avverranno nel terzo trimestre del 2018, a un prezzo di 750.000 sterline.