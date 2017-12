Crash test EuroNCAP, alla cara vecchia Fiat Punto zero stelle

In tanti anni di carriera ha fatto incetta di primati, ora però a Fiat Punto spetta un record negativo. L'utilitaria torinese è infatti la prima auto nella storia a ricevere zero stelle nei crash test di omologazione Euro NCAP. Un valore assai poco lusinghiero, per una delle Fiat più longeve e popolari di tutti i tempi, e la cui ultima generazione (al netto di restyling progressivi) è sul mercato addirittura dal 2005.

Zero stelle Euro NCAP, dunque, ma una precisazione è doverosa. Innanzitutto, nelle aree di sicurezza passiva, sicurezza degli adulti e dei bambini a bordo e protezione del pedone, le performance della Punto sono state più che sufficienti, ottenendo valutazioni pari a due stelle. La penalizzazione a zero stelle è invece dovuta all’assenza totale dei moderni sistemi di assistenza alla guida: a bordo della Punto è presente infatti solo il sistema di allarme in caso di mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del conducente.

Il sistema di rating Euro NCAP si adegua ai tempi, e oggi impone che le auto, per qualificarsi con il punteggio minimo di una stella, raggiungano un punteggio superiore a zero in tutte e quattro le aree di valutazione. Insomma, o la "vecchia" Punto corre ai ripari, o il progresso tecnologico la "sputerà" ben presto fuori dal mercato.