Ancora in piena fase di lancio, la quinta generazione di Seat Ibiza accoglie ora in gamma due nuove motorizzazioni diesel Euro 6. L'Ibiza 1.6 TDI 80 Cv (da 16.700 euro) adotta il cambio manuale a 5 rapporti ed è disponibile in abbinamento agli allestimenti Reference, Style, XCellence e Business. Pregevoli soprattutto i dati di consumo, con 3,8 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 99 g/km.

Il 1.6 TDI viene oggi offerto anche in configurazione 95 Cv, sempre con cambio manuale a 5 rapporti. Disponibile in allestimento Style, XCellence, FR e Business, parte da un prezzo di 18.400 euro e replica i valori di consumo dell'edizione da 80 Cv. All’inizio del 2018, su Ibiza verranno inoltre introdotti a listino il 1.6 TDI 115 Cv con cambio manuale a 6 rapporti e la versione 1.6 TDI 95 Cv in abbinamento al cambio automatico DSG a 7 marce.