Citroen C3 Elle, la limited edition più alla moda che ci sia

Per iniziare il 2018 con stile, e rafforzare quell'immagine di utilitaria metropolitana ed alla moda che in buona misura ne ha fatto sin qui la fortuna. Dalla collaborazione con l'omonima rivista nasce Citroen C3 Elle, edizione limitata rivolta espressamente al pubblico femminile. C3 Elle si presenta innanzitutto in abito bicolore, con la carrozzeria Polar White abbinata all'esclusivo tetto Soft Sand.

All'esterno, la compatta francese si distingue poi per gli originali tocchi di colore “Cherry Pink”, lo sticker specifico per il tetto e lo sfizioso badge con logo Elle. Personalizzato anche l’abitacolo, con rivestimenti e plancia in colore grigio, abbinati anche in questo caso a tocchi di stuzzicante Cherry Pink. C3 Elle si basa sull'allestimento Shine, e oltre al look individuale propone in opzione numerose tecnologie di sicurezza e di connettività: Connect Nav, Connect Box, telecamera di retromarcia, Active Safety Brake. Ordini a partire da febbraio, approdo in concessionaria dal mese di marzo.