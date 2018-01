Gamma Fiat 500 Mirror, infotainment "allo specchio"

Appassionati al mondo della connettività e sempre a caccia degli ultimi trend nel campo dell'infotainment? Ecco a voi Fiat 500 Mirror, il Cinquino col vizio della tecnologia digitale. Mirror è il nome di una famiglia che include, oltre a 500 originale, anche 500L e 500X. Il sistema Uconnect si evolve e diventa autentico "specchio" delle funzioni già incluse nel proprio smartphone, garantendo così una guida connessa, ma soprattutto sicura, con le mani sempre sul volante.

Sulla gamma Fiat 500 Mirror sale a bordo Uconnect LINK, ovvero il sistema Uconnect 7” HD LIVE touchscreen con predisposizione Apple CarPlay ed Android Auto. Inoltre, per la prima volta su modelli Fiat, il programma Mopar Connect offre assistenza su strada e controllo in tempo reale delle condizioni del veicolo, il tutto a portata di smartphone. Ogni 500 Mirror si distingue infine anche per caratterizzazioni estetiche specifiche, un equipaggiamento ricco di contenuti e le esclusive livree blu, chiaro richiamo a tecnologia e connettività. La famiglia Mirror parte da 11.700 euro grazie al finanziamento Menomille. Per il mese di gennaio, i concessionari Fiat saranno aperti anche nel weekend.

