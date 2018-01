Renault Business Booster Tour, al via la quarta edizione

Renault Business Booster Tour, parte quarta. Dopo il successo del 2017, con 10 carovane, 50 veicoli commerciali e 200 località visitate, la Losanga rilancia l’operazione e riparte alla conquista del mercato. Numeri da spedizione in grande stile: l’edizione del Renault Business Booster Tour che scatta giovedì 1° febbraio conta 14 carovane, oltre 60 veicoli allestiti e una scaletta di 250 tappe da coprire in 12 mesi.

Un ruolo primario, per l'edizione 2018, lo rivestono gli allestitori, da Renault coinvolti in forma diretta. 25 gli allestitori partner, ciascuno specializzato nel customizzare il mezzo in funzione dei settori edile (cassoni fissi e ribaltabili), alimentare (dai rivestimenti leggeri fino alle coibentazioni con frigo e celle frigo), dei trasporti (furgonature e trasporti speciali) e del tempo libero (camper).

Rispetto a 12 mesi fa, al Business Booster Tour si aggregano le nuove leve. Come Renault Alaskan, il pick-up 4x4 lanciato lo scorso novembre. E come i commerciali elettrici Zoe Van e nuovo Kangoo Z.E. Il cappello Dacia lo indossano invece Dokker Pick-Up (un allestimento tutto italiano, realizzato in collaborazione con Focaccia Group) e Sandero Van, speciale allestimento del modello di serie.