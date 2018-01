Jaguar I-Pace, l'elettrica che viene dal freddo

Prosegue il countdown per Jaguar I-Pace, il primo veicolo Jaguar interamente elettrico, atteso al debutto assoluto al prossimo Salone di Ginevra. Grazie alla sua sportività, alla fruibilità e soprattutto a una capacità di ricarica inferiore a 45 minuti, la I-Pace sarà l’auto perfetta anche per le attività quotidiane. Anche in condizioni climatiche con temperature sotto lo zero.

Per consolidarne le sue proprietà "all weather", la I-Pace è stata in questi giorni testata sugli impegnativi percorsi del centro prove JaguarLand Rover di Arjeplog, in Svezia, località dove la temperatura scende fino a -40° C. Ad Arjeplog, il Suv britannico ha così confermato di non temere il freddo, sia da un punto di vista dinamico, sia sotto il profilo del circuito elettrico. Prima di ogni viaggio, i clienti potranno ricaricare la batteria e climatizzare la vettura utilizzando l’alimentazione di rete.

Con temperature rigide o estremamente calde, il pre-condizionamento della vettura assicurerà a sua volta il massimo del comfort e del benessere di bordo. L’impostazione dei tempi di ricarica e dei programmi di pre-condizionamento potrà infine essere effettuata sia dall'abitacolo, sia attraverso il sistema InControl, in remoto attraverso il proprio smartphone.