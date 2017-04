Padova-Parma 1-2

Prova di forza del Parma che ipoteca non solo in classifica il secondo posto del Girone B di Lega Pro. Un 2-1 sul Padova che permette un allungo a 4 punti (Crociati 66, Padova 62) e che, con la netta supremazia mostrata nel gioco (specie nel secondo tempo), vale molto anche sul profilo psicologico. Cuore e anima crociati, per un Parma impeccabile in difesa e letale in avanti. Padova poco pungente nella prima frazione, praticamente inesistente nel secondo tempo, tranne nei 5 minuti finali: dopo il gol del 2-1 i biancorossi hanno infatti preso coraggio, con brivido finale: palla che sfila di poco a lato dal palo della porta crociata. Sarebbe stata una beffa esagerata. Hanno deciso il gol lampo (dopo 28 secondi) di Baraye e la bordata sotto la traversa di Calaiò al 33'. Ha acorciato Mandorlini, con deviazione di Iacoponi. Pordenone a 8 punti. E domenica al Tardini arriva l'Ancona.

La presentazione della partita (Pacciani: "Deciderà il secondo posto" - Videocommento)

La sfida di stasera con il Padova (stadio Euganeo, ore 20,30 diretta Tv Parma alle 20,30 - Possibili problemi di ricezione: basta risintonizzare - leggi) è un crocevia fondamentale per l'epilogo della stagione del Parma.



Perché terminare la regular season al secondo posto può aiutare (e non poco): un turno in meno e un cammino (leggermente) più semplice nei play-off (Leggi: il regolamento dei play-off). Ma il vero nodo di questo scontro al vertice riguarda, oltre ai tre pesanti punti in palio, l'autostima che aumenterebbe in modo esponenziale per Padova o Parma, in caso di vittoria. Stasera D'Aversa dovrebbe confermare l'undici che (in 45') domenica ha battuto la Maceratese. Eventuali variazioni saranno da imputare esclusivamente a problemi fisici: un 4-3-3.

Il Venezia, nel frattempo, ha vinto contro la Feralpisalò (leggi). Pari, invece, 1-1 tra Reggiana e Albinoleffe (GUARDA TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL GIRONE B DI LEGA PRO)