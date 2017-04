Parma-Sudtirol 0-0: segui gli aggiornamenti in diretta.



L'analisi pre-partita

Dopo due sconfitte consecutive (Ancona highlights - Guarda) (Bassano highlights - Guarda) si riparte da dove tutto era cominciato. Contro il Sudtirol, a Bolzano, è iniziata l'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina del Parma, e contro il Sudtirol stasera al Tardini (si gioca alle 20,45) i crociati devono assolutamente ripartire. In palio, oltre ai tre punti, non c'è soltanto il secondo posto in classifica (che porta in dote il vantaggio di saltare a piè pari il primo turno) ma soprattutto il recupero di quell'autostima e di quell'entusiasmo che nell'ultimo mese si sono persi per strada dopo una cavalcata entusiasmante.

Al tecnico pescarese non mancano gli uomini per farlo: solo Scavone, squalificato, è indisponibile fra i titolari.

Sul fronte opposto troviamo una squadra che non dovrebbe avere più problemi a salvarsi, ma abbiamo imparato a nostre spese che proprio le squadre sulla carta meno insidiose sono quelle che danno più fastidio al Parma.

Quasi contemporaneamente al Parma (con 15' di anticipo per l'esattezza) giocheranno sia il Pordenone (con l'Albinoleffe) che il Padova (con l'Ancona) (Segui le partite) entrambe ancora alla caccia dei crociati per soffiar loro il secondo posto. Inutile fare calcoli e deleterio sperare nelle disgrazie altrui. La partita di stasera va vinta, punto e basta. Poi sarà la volta della trasferta di Teramo e, per finire, del derby con la Reggiana il 7 maggio. Soltanto dopo ci si potrà concentrare sui play-off.

Le probabili formazioni

Ieri prima tranche di partite con un'importante vittoria del Santarcangelo a Sambenedetto e una super rimonta del Feralpi ai danni della Reggiana. Nel Girone C da registrare il ritorno in B del Foggia dopo 19 anni (Leggi).