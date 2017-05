Nuova Renault Zoe, 400 km di autonomia. La guida elettrica si fa "easy"

Auto elettrica, a frenarvi è l'ansia da ricarica? Basta fare un salto in Renault. Grazie alla nuova batteria Z.E. 40, dalla capacità aumentata fino a 41 kWh, oggi la Zoe offre un’autonomia record di 400 km teorici. Si tratta del miglior grado di percorrenza del mercato, quello almeno delle auto elettriche accessibili al grande pubblico. Al di là dei valori dichiarati, in condizioni di guida reali la batteria da 41 kWh consente di percorrere fino a 300 km su tragitti urbani e periurbani. Grazie infine al caricatore intelligente Caméléon, Renault Zoe è l’elettrica in grado di ricaricarsi più rapidamente alle stazioni di ricarica a corrente alternata - le più diffuse sul territorio -, adattandosi a tutte le potenze disponibili fino a 22 kW (con motore R90) e fino a 43 kW (con motore Q90), monofase e trifase. Psicosi da autonomia, addio per sempre.