I gioielli a 4 ruote incantano piazza Duomo

Ecco, l'attesa è finita arrivano le automobili in piazza Duomo, veri e propri gioielli a quattro ruote d'epoca, rombi che affascinano e carozzerie che incantano. Prima - non da meno - i 150 esemplari (molti sono moderni) iscritti al "Ferrari Tribute to Mille Miglia e al "Mercedes Benz Mille Miglia Challenge". Un vernissage suggestivo con una rapida sosta sulla pedana (e i flash), poi di nuovo in marcia verso via Cavour, via Repubblica, viale Tanara e avanti fino al Parco Ducale, da dove le auto ripartiranno domenica mattina (dalle 7.30) alla volta di Brescia passando per Busseto (sede di una insolita «prova spettacolo»), Soragna e Roncole Verdi.