Il cuore della città batte per le splendide signore

Vernissage in piazza Duomo ma anche e soprattutto un passaggio tra le vie del centro storico delle splendide «signore»: una carovana di 450 equipaggi tra via Emilia est, viale Partigiani, viale Martiri della Libertà, viale Toscanini, via Mazzini e quindi la svolta in via Garibaldi. Sfilato il Teatro Regio, le auto d’epoca fanno la consueta passerella in piazza Duomo per i «flash» di rito sotto Battistero e cattedrale. Rapida sosta sulla pedana, poi di nuovo in marcia verso via Cavour, via Repubblica, viale Tanara e avanti fino al Parco Ducale, da dove le auto ripartiranno domenica mattina (dalle 7.30) alla volta di Brescia passando per Busseto (sede di una insolita «prova spettacolo»), Soragna e Roncole Verdi.