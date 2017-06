Svelati i nomi di due dei tre killer di Londra. Christine e le altre vittime

Le vittime e le loro storie

Il sorriso di Christine Archibald, 30 anni, è il primo che esce dall’anonimato nella 'Spoon River' delle sette vittime nell’attacco di Londra. L’amica dei senzatetto, Chrissy, come tutti i suoi amici la chiamavano, era una giovane canadese arrivata nella metropoli globale come le tante altre persone di nazionalità diverse coinvolte nel sabato sera di sangue. E’ stata investita dal furgone guidato da uno dei tre terroristi mentre camminava sul London Bridge ed è morta fra le braccia del suo ragazzo, Tyler Ferguson, scampato alla morte per puro caso.

I due erano da poco fidanzati ma già pensavano al loro matrimonio. «Tyler ha visto morire l’amore della sua vita», ha detto la sorella del giovane, Cassie Ferguson. «In un millesimo di secondo, la loro vita è cambiata per sempre». Chrissy non è sopravvissuta al terribile impatto del furgone lanciato a tutta velocità contro i pedoni abbattendoli come fossero birilli. Era conosciuta per il suo straordinario altruismo: lavorava in Canada in un ospizio per senzatetto prima di trasferirsi in Olanda proprio per convivere col suo Tyler. Erano andati a Londra per un weekend di relax. Fra i tanti finiti sotto la furia omicida dei tre attentatori ci sono giovani camerieri arrivati da tutto il mondo per lavorare qualche tempo nella vibrante Londra, farsi un’esperienza internazionale, migliorare il loro inglese. Come un 27enne francese, che secondo i media si chiamava Alexandre, e sgobbava in un ristorante bretone a Borough Market, il Boro Bistro. Il manager del locale, Vincent Le Berre, anche lui 27enne, ha raccontato al sito bretone Le Tèlègramme la morte del giovane e di una cliente: «Il bar era pieno. Un terrorista è arrivato sul tetto del bar ed è saltato sulla tenda della terrazza, ferendo un mio collega. Poi ha attaccato e una cliente è stata uccisa. Mi sono ritrovato davanti al killer a due metri di distanza, ho visto l’odio nei suoi occhi. Sono riuscito a scappare, ma il mio amico Alexandre non ha avuto questa fortuna, è stato colpito al collo con un coltello». Secondo la sorella del manager, Vincent «è riuscito a mettere in salvo una quarantina di persone nella cantina del ristorante».

Ha trovato la morte mentre si trovava vicino a un altro locale James McMullan, 32enne inglese residente ad Hackney, nell’est di Londra. Prima era stato dato per disperso ma la sorella Melissa oggi in lacrime ha annunciato in diretta alle televisioni che suo fratello è stato accoltellato e ucciso nel corso dell’attacco. La polizia ha trovato la sua carta di credito fra i corpi delle vittime e ora si attende il coroner per la sua identificazione formale. Mentre resta «disperso» un 39enne spagnolo, Ignacio Echeverria, residente a Londra, che secondo la testimonianza di un amico ha affrontato uno dei terroristi a Borough Market, prendendo le difese di una donna che era stata ferita. La famiglia ha lanciato un appello per trovarlo e si è mossa perfino la procura di Madrid per capire cosa gli si sia accaduto. Ignacio, dipendente della banca Hsbc nella capitale, sabato sera rientrava in bici con alcuni amici dopo aver fatto skateboard in un parco quando ha visto uno dei terroristi colpire una donna con un coltello. Lo spagnolo è sceso dalla bicicletta ed ha affrontato l’aggressore, colpendolo con lo skateboard. E’ stato l’unico a fermarsi per soccorrere la donna. L’ultima volta che gli amici lo hanno visto era steso a terra.

Ecco i nomi e i volti di due dei tre killer di Londra: uno di loro compariva in un documentario della BBC con la bandiera dell'Isis

Scotland Yard ha rivelato l'identità di due dei tre terroristi dopo alcuni giorni di silenzio: Khuram Butt, 27 anni di origini pachistane, sposato con un figlio e residente a Barking: Butt, era considerato il capo della cellula che ha sferrato l’attacco. Rachid Redouane, 30 anni anche lui di Barking, che sosteneva di essere marocchino e libico: secondo Scotland Yard, aveva assunto anche un'altra identità facendosi chiamare Rachid Elkhdar. Uno dei tre terroristi, quello di cui non è stato reso noto il nome, ha vissuto fuori dalla Gran Bretagna. Sul suo cadavere infatti è stato trovato un documento di identità irlandese, su cui si sta indagando. Un fermo immagine di un documentario di Channel 4 mostra uno dei tre killer del commando terrorista che ha colpito sabato sera a Londra mentre srotola una bandiera dell'Isis a Regent's Park, 5 giugno 2017. Il 27enne è identificato per ora con le sole iniziali 'Abs' o 'Abz' e nel filmato andato in onda l'anno scorso viene ripreso con due predicatori islamici noti alle forze dell'ordine mentre discute con gli agenti di polizia che erano intervenuti.