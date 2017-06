Volkswagen Arteon, salutate l'ammiraglia

Arriverà sulle strade italiane tra poche settimane e non è una vettura semplice da incasellare. A casa sua la individuano come Gran turismo a cinque porte di alta gamma, in realtà la Volkswagen Arteon sublima le caratteristiche sia della classica berlina di rappresentanza, sia della grossa coupé a cinque posti, sia infine quelle della carrozzeria sportback con portellone. Realizzata sulla base del pianale trasversale MQB, la Arteon misura 4.862 mm di lunghezza e 2.841 mm di interasse, dando vita così a una silhouette dinamica e dagli sbalzi corti. L'abitacolo è tappezzato di tecnologia grazie alla strumentazione frontale interamente digitale dell'Active Info Display e al nuovo sistema multimediale Discover Pro con display in vetro da 9,2 pollici e comandi gestuali. Al mercato italiano sono destinati solo i turbodiesel TDI da 150, 190 e biturbo 240 Cv. Cambio DSG a doppia frizione, infine, di serie per tutte le versioni. La trazione? Anteriore o integrale 4Motion. Prezzi da 46.500 euro a 55.300 euro.