Il proprietario di Tesla Elon Musk ha diffuso sui social network due immagini della prima Model 3 uscita dalle linee di montaggio di Fremont, in California. L'esemplare numero uno, che dalle foto è in tutto e per tutto simile alla preserie mostrata a più riprese negli ultimi 12 mesi, è destinato a Musk in prima persona, mentre le consegne delle prime Model 3 rivolte al pubblico sono previste a partire da fine luglio.

Tesla Model 3 è l'auto che - nelle intenzioni del fondatore, il visionario Musk - è destinata a far crescere su larga scala la propulsione elettrica. A favorirne la proliferazione, un prezzo di attacco che in patria dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 mila dollari. Non è tuttavia dato sapere quanto la piccola di casa Tesla costerà realmente in Italia: spese di trasporto e Iva potrebbero incidere in misura sensibile.