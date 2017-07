Audi A8, ecco la nuova generazione

Questa mattina a Barcellona, in occasione dell'AudiSummit, la nuova generazione di A8 si è mostrata in anteprima mondiale. Novità stilistiche, ma soprattutto in chiave tecnologica. Lunga 5,17 metri, la A8 2018 adotta una calandra più bassa e larga, mentre i gruppi ottici sono della serie HD Matrix e Laser. OLED e LED la tecnologia sfruttata invece per i fari posteriori. All'interno, la plancia è dominata da un display da 10,1" con feedback tattili e uditivi. Nuova Audi A8 introduce infine un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia. L'auto è in grado di muoversi in totale autonomia fino a 60 km/h (guida autonoma di livello 3), mentre la funzione Remote Parking Pilot le consente di parcheggiare senza conducente a bordo in spazi ristretti. Capitolo motori: non mancheranno unità tradizionali turbodiesel - V6 3.0 TDI 286 Cv, V8 4.0 TDI 435 Cv - e benzina - V6 3.0 TFSI 340 Cv, V8 4.0 TFSI 460 Cv, W12 6.0 -, ma il clou sarà una versione ibrida, con l'elettrica prevista per il 2019. Prezzi (in Germania) a partire da 90.600 euro, 94.100 euro in carrozzeria a passo lungo.