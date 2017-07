Trump a Parigi per l'incontro con Macron. Melania in visita all'ospedale

In perfetto orario, l’Air Force One di Donald Trump si è posato questa mattina alle 8:45 sulla pista dell’aeroporto parigino di Orly.

Il presidente americano, invitato dal capo dell’Eliseo Emmanuel Macron ad assistere alla sfilata del 14 luglio sugli Champs-Elysees, si dirige verso Les Invalides, dove il presidente francese lo attende. Seguirà un incontro a due all’Eliseo nel primo pomeriggio, quindi una conferenza stampa. In serata, Trump e la moglie Melanie saranno ospiti di Macron e Brigitte al «Jules Verne», il ristorante al secondo piano della Tour Eiffel, per una cena a quattro.

La premiere dame Brigitte e la first lady Melanie hanno in programma una visita a Notre Dame e un circuito turistico in battello sulla Senna. Melania Trump ha visitato l'ospedale pediatrico parigino Necker-Enfants Malades. Per circa mezz'ora la First Lady Usa è rimasta al capezzale dei bambini ricoverati, prima di uscire da una porta secondaria. Il direttore sanitario, Martin Hirsch, le ha regalato una copia del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery. Melania Trump è arrivata questa mattina a Parigi insieme al presidente Donald Trump nel quadro della visita ufficiale per le celebrazioni della Festa Nazionale francese del 14 luglio. Nel pomeriggio, mentre il marito sarà con il presidente Emmanuel Macron all’Eliseo per un incontro di lavoro, Melania e la Premiere Dame di Francia Brigitte Macron, effettueranno una mini-crociera sulla Senna e visiteranno la cattedrale di Notre-Dame. Poi sarà il momento di ricongiungersi con i mariti per una cena al Jules Verne, il ristorante stellato di Alain Ducasse a 125 metri di altezza sulla Torre Eiffel. La Tour Eiffel chiude oggi e domani ai turisti e si blinda per la cena a quattro di stasera al ristorante del secondo piano, il «Jules Verne», con Emmanuel e Brigitte Macron, Donald e Melania Trump.

In un tweet appena postato, l’account del monumento fa sapere: «sarò eccezionalmente chiusa dalle 14:30 fino a tutto il 14 luglio compreso. Riaprirò il 15 alle 9».

Il motivo è nelle eccezionali misure di sicurezza per la cena presidenziale, sulla quale regna il più assoluto mistero, in particolare riguardo al menù. Normalmente, il ristorante propone due menù, uno di 5 portate a 190 euro, l’altro di 6 portate a 230. Ma quello per le coppie Macron-Trump sarà personalizzato