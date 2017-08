La straniera più amata? La Citroen C3

Con 3.357 immatricolazioni a luglio la Citroen C3 è stata l’auto straniera più amata dagli italiani. Complessivamente, nel primo semestre dell’anno sono state oltre 23mila le C3 vendute, numeri che hanno contribuito alla crescita del 26,9% del brand con 50.690 vetture nei primi sette mesi.

Le oltre 26.300 immatricolazioni dall’inizio dell’anno confermano l’Italia come primo mercato per la C3 dopo la Francia; dal lancio in autunno sono 165mila clienti che l’hanno scelta. L'Italia è sempre stata - fin dal primo modello nel 2003 - uno dei mercati più importanti per C3 con oltre 500.000 clienti.

L'allestimento top di gamma "Shine" raccogliere il 65% delle richieste. Per quanto riguarda i motori, netta prevalenza per i benzina PureTech, che totalizzano il 61% delle richieste. E piacciono anche gli Airbump, scelti dall’86% dei clienti.

La C3 ha anche un motore “alternativo” come il Pure Tech alimentato a Gpl con emissioni di 101 grammi di CO2 per chilometro.