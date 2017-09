In bici ubriaco: denunciato e due ruote sequestrata

Fine settimana di controlli a tappeto dei carabinieri: nel mirino gli autisti ubriachi al volante. Sono stati denunciati 6 persone, 4 delle quali poco più che 35enni; per tre di esse il tasso alcolemico riscontrato è stato superiore ad 1,5 grammi per litro. Nei controlli dei carabinieri è incappato anche un parmigiano in sella ad una bicicletta. L'esito dell' esame con l' etilometro ne ha evidenziato lo stato di ebbrezza ed anche per lui è scattata la segnalazione alla procura ed il sequestro del velocipede. Due persone sono state segnalate alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.