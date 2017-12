Accensione ufficiale dell'alberto di Natale in piazza Garibaldi alle 18, dopo l'esibizione del Coro Voci Bianche della Corale Verdi. L'abete è stato donato dal Comune di Asiago e trasportato ed innalzato gratuitamente dalla ditta “Il Parmense Trasporti”, in collaborazione con i tecnici del Comune di Parma. Il Coro Voci Bianche della Corale Giuseppe Verdi, diretto dalla Maestra Beniamina Carretta, eseguirà alcuni brani del suo repertorio in attesa del momento ufficiale dell'accensione dell'albero a cui saranno presenti il sindaco, Federico Pizzarotti, i componenti della Giunta ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.