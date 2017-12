Solidarietà (protesta) dei supporter crociati ai tifosi della Spal sul caso Aldovrandi

Ad un certo punto del match tra Ternana e Parma, finito 1-1, nel settore occupato dai tifosi del Parma sono comparsi dei cartelloni con un'immagine e una bandiera. Il giovane ritratto, stilizzato, nei cartelloni è Federico Aldovrandi. Un gesto, quello dei supporters crociati, di solidarietà nei confronti dei tifosi della Spal per ricordare il loro "collega" morto nel settembre del 2005 a soli 18 anni. L'episodio da cui scatta anche la protesta risale al 1 dicembre, prima di Roma-Spal: ai tifosi arrivati da Ferrara è stato vietato di far entrare la bandiera che ritrae il volto di Federico Aldrovandi. La denuncia, con un lungo comunicato, arriva dall’Associazione Contro gli Abusi in Divisa (Acad), che rilancia: "Faremo trovare Federico ovunque". Appello accolto dalla tifoseria crociata.

Il "caso" Aldovrandi

E' la vicenda giudiziaria e di cronaca che ruota intorno all'uccisione del diciottenne Federico Aldrovandi, studente ferrarese, deceduto il 25 settembre 2005 dopo un violento scontro con quattro poliziotti. Per questo, il 6 luglio 2009 i quattro poliziotti vengono condannati in primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione, per "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi". Il 21 giugno 2012, dopo l'iter giudiziario, la Corte di cassazione ha confermato la condanna.