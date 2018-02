Sanremo, inizio rock di Baglioni. James Taylor alle prese con Verdi

Inizio in versione rockettara per Claudio Baglioni nella terza serata del festival di Sanremo. Entra correndo in scena, chitarra imbracciata, e intona la sua hit Via. In gara altri dieci Campioni e quattro Nuove proposte, tornano a esibirsi Ermal Meta e Fabrizio Moro, (Riammessi dopo il caso "plagio" - Leggi).

I cantanti in gara

I primi a uscire sono i giovani, in quest'ordine: Mudimbi, Eva, Ultimo, Monteiro. Quindi toccherà ai big: Caccamo, Lo Stato Sociale (Tolta una parolaccia dalla conzone - Leggi), Barbarossa, Avitabile e Servillo, Gazzè, Facchinetti e Fogli, Meta e Moro, Noemi (Denunciata dopo aver insultato un poliziotto - Leggi), Kolors e Mario Biondi.

Gli ospiti

Gli ospiti musicali della serata : i Negramaro, che tornano all'Ariston a tredici anni dalla loro partecipazione in gara con "Tutto scorre". Eliminati, la canzone ottenne però un successo incredibile. Dopo il brano del nuovo album "Amore che torni", duetto con Baglioni in "Poster". Gino Paoli e Danilo Rea ricordano Fabrizio De André e Umberto Bindi. Ospite internazionale James Taylor in una rielaborazione alla chitarra dell'aria di "La donna è mobile" dal Rigoletto duetta con Giorgia "Yoy've got a friend". Ospiti non musicali Nino Frassica, Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria.