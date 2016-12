Camminando fra... i presepi

Aiola, frazione di Montecchio, propone al pubblico i numerosi presepi allestiti dalle famiglie in tutto il paese. I presepi si possono vedere fino al 6 gennaio. E a Santo Stefano ci sarà la Camminata dei pastori: un percorso nelle strade e nelle campagne di Aiola per vedere i presepi. Per la Camminata dei pastori il ritrovo è per lunedì 26 dicembre alle 17,15 davanti alla chiesa parrocchiale. Sarà una passeggiata con le lanterne tra i presepi del paese, fino al museo etnografico La Barchessa. In caso di pioggia ci si ritroverà direttamente al museo. Dice la locandina: "Procurarsi una lanterna e scarpe adatte. Andremo per i campi".