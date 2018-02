Maltempo: neve in Liguria, imbiancate le Cinque Terre

LA SPEZIA La neve è comparsa nel pomeriggio su molte città della Liguria, anche lungo la costa a cominciare da Genova, dove è scesa sulle alture e in città rendendo anche 'scenografica' la partita Sampdoria-Udienese. In ritardo rispetto alle previsioni, dopo avere imbiancato l' entroterra, dove si teme il ghiaccio, ha raggiunto anche la costa a La Spezia e alle Cinque Terre. Nelle località turistiche predilette da milioni di escursionisti i fiocchi di neve si sono fermati sui tetti delle case, sugli alberi ormai in fiore e sui terrazzamenti a picco, con la foschia che è calata come una cortina sul mare. Uno scenario davvero suggestivo e insolito. Nevicata anche nelle altre zone della provincia spezzina e nell'entroterra dove sono in azione i mezzi spargisale per prevenire le ghiacciate previste con l' abbassamento delle temperature. Spargisale in azione un pò in tutta la regione in attesa dell'abbassamento della temperatura previsto a partire dalla serata. A Genova è scattato un piano di emergenza per i senzatetto.