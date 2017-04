Anche quest'anno torna la Maratona Fotografica Disturbo, un evento che combina la passione per la fotografia con una bella passeggiata per il Centro di Parma. L’evento non è riservato a soli fotografi professionisti ma aperto a tutti gli appassionati di fotografia, famiglie, ragazzi e persone in cerca di un modo alternativo e divertente per trascorrere il sabato pomeriggio. Evento in collaborazione con PARMA 360 Festival.