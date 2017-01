Via Marmolada, seconda notte di abbandoni di bombole Gpl

La prima l'avevano lasciata "in gentile omaggio" due notti fa. La seconda è spuntata poche ore fa. Succede in via Marmolada, e gli abbandoni questa volta riguardano bombole Gpl per uso domestico. "Accade da tempo che attorno alla campana del vetro venga abbandonato di tutto, ma stavolta non si tratta di un materasso e ci siamo preoccupati per i potenziali pericoli. Non sappiamo se sono vuote o no e non sappiano cosa potrebbe accadere a lasciarle lì", racconta un residente.

Allertati i vigili del fuoco, occorrerà risalire alla ditta fornitrici e capire a chi compete lo smaltimento. Ma intanto il quotidiano bollettino dell'inciviltà aggiunge una nuova tacca.