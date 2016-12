Concluso il restauro della torre campanaria di San Paolo

Si sono conclusi i lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza della torre campanaria di San Paolo, promossi dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Parma, nell'ambito degli interventi di riqualificazione e valorizzazione volti a riportare il complesso di San Paolo a nuova vita.

Il restauro della torre campanaria dell'ex convento - spiega il Comune in un comunicato - è avvenuto grazie all'importante contributo di Fondazione Monte Parma, che ha messo a disposizione del Comune 250.000 euro necessari per le opere di restauro, che hanno avuto un costo complessivo di 447.000 euro.

Al taglio del nastro, preceduto dalla deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e seguito dalla scopertura della targa, che testimonia il contributo di Fondazione Monte Parma, sono intervenuti il sindaco Federico Pizzarotti, il presidente della Fondazione Monte Parma, Roberto Delsignore, l'assessore alla cultura, Laura Maria Ferraris e l'assessore ai lavori pubblici Michele Alinovi.

I lavori di restauro della torre campanaria, la cui costruzione risale al 1690, s’inquadrano nell’ambito più generale della riqualificazione dell’intero complesso monumentale dell’ex Convento di San Paolo, che diventerà nel medio termine un polo qualificato di attrattività urbana, mediante la valorizzazione e la messa a sistema delle funzioni culturali in essere, la realizzazione della sede della Fondazione “Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, oltre alla collocazione di un’Agenzia per la valorizzazione della Food Valley dal punto di vista turistico, culturale e produttivo “Destination Management Organization of Parma”, mediante attività promozionali e laboratoriali.

Gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta Alchimia, che si è aggiudicata l'appalto, con la supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza. Il cantiere è stato, in più occasioni, momento didattico e di arricchimento per la città, con lezioni per l’Università di Parma e con visite guidate in quota che hanno permesso a chiunque di apprezzare le caratteristiche della torre ed il paesaggio della città dall'alto del campanile.