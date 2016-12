Buon anno Parma!

Ecco una piccola guida al Capodanno di Parma, con i link utili in queste giornate fra il 2016 e il 2017.

Gli eventi a Parma e provincia

Fatboys Slim in Pilotta ma non solo: l'agenda di San Silvestro e Capodanno

Festa di Capodanno in Pilotta: misura di sicurezza rafforzate, vietato portare bottiglie e "botti". Bus navetta e deviazioni in centro Tutti i dettagli

Divieto di vendita di bottiglie e lattine



Capodanno al cinema

Ecco i film in programmazione a Parma e provincia



Ristoranti

Le recensioni di Chichibio



Meteo

Le previsioni comune per comune



Veglione freddo ma sereno. Neve per l'Epifania, da domenica 8 gennaio torna l'inverno polare





Le farmacie aperte

Ecco le farmacie di turno



Raccolta rifiuti

Servizio regolare fra Capodanno e l'Epifania





Traffico

Autostrade in tempo reale





Numeri utili

Chi chiamare in caso di emergenza