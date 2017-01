Blitz di Striscia la Notizia al Teatro dei dialetti

Blitz di Striscia la Notizia a Parma. Nel mirino di 100% Brumotti il Teatro dei dialetti Giovanni Guareschi. "Struttura in mano al degrado", dice Brumotti tra le sue evoluzioni con la bici. Costo? Più di sei milioni di euro. Per il Comune risponde l'assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi, in un videoselfie: "I costi di gestione sono molto alti, li avevamo valutati fin da subito. Poi nessuno si è fatto avanti. Proprio sul gestore dobbiamo valutare se c'è qualcuno di veramente interessato. Dopo un approfondimento del progetto potremmo appaltare la struttura".