Incubo vetroghiaccio: decine di auto e camion fuori strada. E' caos in via Sidoli

La prima foto arrivata in redazione è stata scattata da un lettore, Riccardo, a Calestano. Ma il "panorama" è comune a città e provincia. Come dimostrano le immagini che arrivano da via Sidoli e strade limitrofe.

Dalla notte l'incubo vetroghiaccio è tornato ed è stato boom di chiamate ai vigili, ai vigili del fuoco, al 118 per auto e camion finiti fuori strada. Nella notte il gelicidio ha colpito soprattutto nel parmense: da Bazzano a Fornovo, da Tizzano a Sorbolo. Il risveglio è stato decisamente "scivoloso", con coinvolti anche i marciapiedi e accessi ai garage. Tantissime le cadute e gli accessi al pronto soccorso.

Chiuso al tratto stamattina dai vigili urbani il tratto di via Sidoli tra via Ximenes e via De Chirico. In poche decine di metri infatti verso le 7,30 c'è stato un vero e proprio autoscontro. Sbandate, tamponamenti, scontri con le auto parcheggiate in sosta lungo la strada. La velocità ridotta consigliata dalle condizioni della strada ha fatto sì che non ci siano stati feriti. Poco più avanti, lungo la bretella che porta in tangenziale, un autoarticolato uscendo dalla carreggiata si è messo per traverso ingombrando per intero la strada. Sono in corso i complicati rilievi della Polizia Muncipale.

Difficoltà anche in tangenziale, in particolare nella Nord, all'uscita di Baganzola verso Reggio. Intorno alle 7,30, sotto una pioggerellina ghiacciata, lo scontro fra due auto, ha causato una serie di tamponamenti fra diversi mezzi, coinvolta anche una cisterna. E' accaduto in tangenziale nord, direzione Reggio, a livello del ponte sulla Parma. Non ci sono feriti ma lunghe code, come raccontano anche le foto del lettore Massimo Mari.

L'invito, ovviamente, è a prestare grandissima attenzione. Ma intanto scoppia la polemica: "Perché non è stato sparso il sale?"