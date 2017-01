Sant'Ilario: Parma premia le eccellenze parmigiane

E' iniziata la consegna dei premi Sant'Ilario. Una poesia di Ghillani, letta da Enrico Maletti dà il via alla cerimnonia. Parola al sindaco Federico Pizzarotti: "Un giorno che per Parma è un momento di riflessione". Un "Grazie anche a chi ha ricevuto il premio negli anni scorsi". Il sindaco elogia la laboriosità parmigiana e, nel suo interventoi, parla anche dei nuovi rischi e degli estremisimi e le divisioni: "Abbiamo bisogno di crede di guardara aventi con uno spirito di unità". "Siete tutti simboli di una Parma che ogni mattina alza la saracinesca e inizia la giornata col sorriso; i rappresentanti di chi ogni giorno fa il proprio mestiere con orgoglio, tenacia e umiltà. Una Parma "viva, attiva e operosa, pronta a farsi su le maniche e a lavorare con entusiasmo".

E' l'ultimo discorso di Pizzarotti prima delle prossime elezioni amministrative. "Finisce un ciclo politico lungo, difficile ma entusiasmante. Noi di Parma abbiamo dovuto affrontare tutte le turbolenze che arrivano da un mondo che cambia: la crisi economica, il fenomeno dell'immigrazione, l'avanzare dj ideologie estremiste, il distacco tra politica e società. Noi abbiamo bisogno di credere che la crisi è il momento in cui iniziare a camminare in avanti, ma con maggiore responsabilità, lungimiranza e spirito di unita'"

"È nella crisi che emerge il meglio di ognuno. Parma è sempre stata e sarà anche in futuro una città in cammino".

Fa un bilancio dei 5 anni da sindaco, Pizzarotti, con la voce più emozionata del solito: "Proveniamo da una esperienza che tende a dividere tutti tra buoni e cattivi, tra giusto e sbagliato. Invece la politica come ogni attività dell'uomo è semplicemente il mondo del realizzabile. La politica ci cambia, ci forgia, ci corregge e ci può migliorare".

Ringrazia gli assessori, la maggioranaa ("siete parmigiani e avete scelto Parma"), i dipendenti comunali e la minoranza: "Abbiamo litigato e discusso, abbiamo interpretato la città con visioni differenti ma abbiamo fatto tutto pensando a Parma e ai parmigiani". Cita il sindaco i Barcellona, Colau, Kennedy e Einstein, poi "Nella crisi viene fuori il meglio di noi". "Parma ha avuto splendore e crisi, prodigiose rinascite. Gli ultimi 5 anni? Lo daranno i posteri, ma nel mio intimo credo che la politica sia il mondo del realizzabile. Ci può migliorare". Continua il discorso del sindaco Pizzarotti, che suona come un bilancio di mandato: "Sono stato cinque anni che potrei riassumere con quattro sostantivi: sacrificio e impegno, ma anche entusiasmo e consapevolezza. Ne abbiamo avuto bisogno per cancellare problemi che minacciavano la città. Ogni cosa fatta è stata pensata con unico obiettivo: lasciare il Comune migliore di come lo abbiamo trovato. Oggi possiamo celebrare i 2200 anni di storia della città, consapevoli che nulla era scontato, dimostrando nello stesso a Parma e all'Italia che ogni scopo è raggiungibile ".

Dice, Pizzarotti, che la "sfida di Parma non è con le città vicine ma con Firenze i Verona, Monaco o Copenaghen. La filosofia è: o si rimane piccoli e si rimane indietro oppure con l'attrattività e la promozione internazionale facciamo di Parma un nuovo modello di città. La più grande sfida sarà nei prossimi anni farci spazio nel mondo".

Senza rinunciare a una frecciatina a chi gli contestava le trasferte internazionali: "Ma solo così abbiamo potuto portare Il mondo a Parma".

Parla di una città che deve restare a misura d'uomo e di bicicletta, con uno sviluppo interno e coerente, che non ne cambi l'anima e la morale: "e quello è stato il più grave errore del passato".

Cita "un pacchetto completo di riforme": "il Psc che rivoluzionerà Parma nei prossimi 10 anni, il rilancio dj ex BOrmioli, ex Star e altre aree in degrado, l'ospedale Vecchio, il progetto per il complesso del SAn Paolo, i musei civici gratuiti".

Restano, dice Pizzarotti, i nodi della sicurezza e crisi del sistema sociali. "Oggi nessun sindaco ha gli strumenti adeguati per risolvere tutti i problemi sostanziali di questo mondo. Noi abbiamo fatto molto, ma è lo Stato che deve fermarsi e capire che c'è molto da fare" Parma è fortunata perché la qualità di vita è ancora alta ma non possiamo nascondere la polvere sotto il tappeto: allo Stato chiedo più presenza e più attenzione, alla politica chiedo di affrontare temi fino ad ora troppo trascurati". L'ultimo passaggio del discorso di Pizzarotti al Premio S.Ilario 2017: "Nel 2017 si concluderà il nostro viaggio ma non terminerà il sogno per Parma. Continuerà ad essere una città in cammino, che deve avee come obbiettivo di essere all'altezza dei sogni e delle aspirazioni dei parmigiani, e saperli realizzare. Parma è la storia e la vita di ognuno di noi. Nessuno ha la risposta pronta ai grandi problemi, nessuno è perfetto ma ognuno di noi mira sempre al meglio perché questa città chiede il meglio di ciascuno di noi. Tutte le battaglie vanno affrontate: alcune si vincono, altre inevitabilmente si perdono ma valeva la pena combatterle. Grazie a tutti i parmigiani che danno il proprio meglio per Parma".

La medaglia d'oro al professor Carlo Arturo Quintavalle e 7 civiche benemerenze. Grandi applausi per Quintavalle, "padre" dello Csac.

Civiche benemerenze ad Ancescao, Lanzi trasporti, Cus Parma, Veterani dello Sport, Giovanni Ballarini, Emporio Parma (con un applauso speciale) a Giulia Ghiretti. Per la campionessa di Rio una vera ovazione.

La Barilla dona una seconda colonna mobile alla Protezione Civile

Al termine della cerimonia di premiazione del Sant'Ilario 2017 la donazione da parte della Barilla di una seconda colonna mobile alla Protezione Civile. "La prima ha operato anche nel terremoto delle Marche ma ci siamo resi conto che una non bastava"