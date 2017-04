Travolge giovane in bici: grave motociclista incastrato nel guard rail

Incidente questa mattina in via Burla. Una moto da enduro ha travolto uno dei tre giovani ospiti della casa di accoglienza per immigrati di Ugozzolo che stavano rientrando in bici. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia municipale: dalle prima informazioni, si sa però che il motociclista ha colpito il giovane e poi è rimasto incastrato nel guard rail che delimita la strada. Per poterlo soccorrere sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto segare la barriera in metallo. Il bilancio è quindi di due feriti, il motociclista in modo grave (sempre cosciente e non in pericolo di vita, però) e il giovane immigrato travolto, in modo meno grave. Contuso alla mano uno dei suoi amici.