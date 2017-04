Fumetto, il niuovo posacenere a tutela del decoro urbano

Viene presentato oggi il nuovo “Fumetto”. L’iniziativa, promossa grazie alla sinergia fra il Comune di Parma, Iren (società che si occupa della gestione dei rifiuti urbani), CiAl e Comieco (Consorzi Nazionali per il Riciclo, rispettivamente, di Alluminio e Carta) rientra fra i diversi progetti volti a premiare i cittadini parmigiani particolarmente virtuosi nella raccolta differenziata. L'iniziativa ha visto il sostegno di Ascom Parma e di Confesercenti Parma.

Al momento di presentazione di “Fumetto” hanno preso parte il sindaco, Federico Pizzarotti; l'assessore all'ambiente, Gabriele Folli; Claudio Civa, Responsabile della Raccolta e Spazzamento Parma di IREN; Manuel Fava di Ascom Parma e Francesca Chittolini presidente di Confesercenti Parma, con Luca Vedrini e Stefano Cantoni. Per i Consorzi nazionali per il riciclo di Alluminio e Carta ha partecipato Gennaro Galdo.

Per ridurre il numero di mozziconi dispersi nell’ambiente, oltre all’utilizzo di appositi macchinari aspiratori, per quelli gettati a terra, già attivato nel 2016, si propongono i posacenere da strada in alluminio e cartone riciclati che verranno distribuiti a 1000 fra bar e ristoranti della città e circa 2000 posacenere tascabili in plastica, che verranno omaggiati ai clienti dei ristoranti. Nel corso del prossimo mese, quindi, prima 350 e, a seguire, altri 700 circa tra bar e ristoranti avranno il nuovo fumetto in alluminio e cartone riciclati.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Federico Pizzarotti, che ha consegnato personalmente ad alcuni passanti, in piazza Garibaldi e lungo via Farini, il posacenere tascabili in plastica. “Si tratta di un'iniziativa che vuole sensibilizzare la cittadinanza sulle ricadute legate all'abbandono dei mozziconi. E' un invito a non fumare e, per chi lo fa, a smaltire in modo appropriato i mozziconi. Entra in gioco anche in questo caso il tema della prevenzione per una città più bella e pulita senza cicche per terra”

Durante la presentazione dell'iniziativa, davanti allo Iat, in piazza Garibaldi, l'assessore Folli ha ricordato come in Italia si fumino miliardi di sigarette e come il corretto smaltimento dei mozziconi sia fondamentale in quanto creano problemi anche al sistema idrico. “Il Comune di Parma – ha ricordato – ha previsto sanzioni per chi getta i mozziconi per terra, con questa campagna vogliamo sensibilizzare i fumatori affinché si comportino in modo virtuoso”.

“Il Fumetto è un esempio concreto degli importanti risultati conseguiti a Parma con la raccolta differenziata dell’alluminio – ha dichiarato Gabriele Folli, assessore all’ambiente del Comune di Parma– Utilizzando come unità di misura la lattina per bevande, possiamo affermare che per realizzare i circa 1.000 nuovi posacenere è stato impiegato alluminio proveniente dal riciclo di oltre 80.000 lattine. Questo dato dimostra come la partecipazione dei cittadini e una corretta gestione dei rifiuti producano benefici ambientali ed economici per l’intera collettività. Inoltre il posacenere da strada è realizzato con materiali provenienti dalla raccolta differenziata urbana di carta e cartone: per realizzarlo, infatti, sono stati utilizzati circa 2,5 kg di cartone riciclato equivalente a 8 scatole per la pasta, 2 scatoloni, 2 sacchetti, 3 quotidiani, 1 rivista”.

“Il sistema di raccolta differenziata porta a porta di Iren ha reso Parma un modello in Italia e all’estero nella gestione dei rifiuti. Oltre il 70% dei rifiuti sono avviati a riciclo, una quota significativa, tra le più alte in Europa, che ci spinge a far sempre meglio. I mozziconi di sigarette potrebbero sembrare un problema marginale, ma così non è – ha infine dichiarato Claudio Civa, Responsabile della Raccolta e Spazzamento Parma di IREN – In natura un mozzicone impiega fino a 5 anni per deteriorarsi totalmente, per questo l’abbandono nell’ambiente è una cattiva abitudine da debellare e siamo certi che questa campagna otterrà risultati positivi, grazie alla sensibilità dei parmigiani e l’attaccamento alla nostra città”.

Il momento ha visto poi la tappa negli esercizi commerciali che espongono il “Fumetto”, posacenere fisso, in via Farini e borgo Palmia.

Soddisfazione è stata espressa da Manuel Fava di Ascom Parma e dalla presidente di Confesercenti Parma, Francesca Chittolini, in quanto l'iniziativa permette di avere un centro storico più pulito e vuole dare anche il buon esempio.

Per i Consorzi nazionali per il riciclo di Alluminio e Carta ha partecipato Gennaro Galdo che ricordato come Parma abbia intrapreso un cammino virtuoso in tema di raccolta differenziata. “Parma ha fatto molto – ha concluso Galdo – per promuovere la raccolta differenziata puntando anche sulla qualità della raccolta stessa e questa iniziativa si colloca in questo percorso”.