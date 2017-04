Parma cambia volto: ecco la "nuova" Cittadella e il "nuovo" P.le della Pace

Due dei luoghi più belli, visitati e fotografati di Parma sono pronti a cambiare volto. E così a dare un nuovo volto alla città. Presentazione, nel tardo pomeriggio, dei due progetti di restyling di piazzale della Pace e della Cittadella. Nel polmone cittadino e nella struttura storica che lo incornicia: ristrutturazione dell'ingresso monumentale, riqualificazione di tutti i percorsi asfaltati e del percorso podistico dell'anello alto dei bastioni, potenziamento dell'illuminazione pubblica, realizzazione di nuovi spazi dedicati alle attrezzature sportive (due campi da basket, un campo di beach volley e uno "skate park") e nuovi giochi per i bambini. In progetto anche un'arena all'aperto e anche un terzo ingresso (all'altezza di via Pelacani nell'incrocio su via Racagni). Piazzale della Pace? Nuovi percorsi di attraversamento con nuovi spazi pavimentati e illuminazione più potente. Sarà realizzata una piazza pavimentata a fianco del monumento a Verdi così come un caffè letterario, info point sotto le arcate tra borgo delle Cucine e piazzale della Pilotta.