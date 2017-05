Un'anziana è stata investita in via Pellico, all'altezza dell'incrocio con via Argonne, pochi minuti dopo le 14. La donna è stata investita da una Golf guidata da una 65enne, che viaggiava in direzione di via La Spezia. La donna è stata portata in gravi condizioni al Maggiore da un'ambulanza del 118: è in Rianimazione. La polizia municipale ha effettuato i rilievi.

INCIDENTE IN VIA ABBEVERATOIA. Poco dopo le 15 è avvenuto un altro incidente: in via Abbeveratoia. si sono scontrati uno scooter e una bicicletta. Sullo scooter viaggiava un 35enne diretto verso via Gramsci, mentre sulla bici c'era una 60enne che viaggiava nella stessa direzione. Per cause da accertare, i due mezzi si sono scontrati. La 60enne è in gravi condizioni.

La dinamica è al vaglio del Reparto Infortunistica della polizia municipale.