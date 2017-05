La chiesa di San Paolo, in via Grenoble, era gremita questa mattina per l'addio a Giancarlo Ghiretti, per tutti "Camelot". Il mondo del rugby e quello del football americano piangono Ghiretti, scomparso a causa di problemi di salute. Ghiretti, che avrebbe compiuto 59 anni l’8 giugno, fu protagonista in entrambi gli sport.

Tanti anche i messaggi di cordoglio sui social network, dove è ricordato anche come "gigante buono". Il funerale è stato celebrato alle 9.

