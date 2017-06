Una vecchia Citroën in via Carducci: c’è monsieur Hulot a Parma?

A vedere questa macchina parcheggiata in via Carducci, viene da pensare a monsieur Hulot, lo stralunato e grottesco personaggio interpretato dall’attore e regista francese Jacques Tati in tante pellicole dagli anni ’50 agli anni ’70 del secolo scorso. In monsieur Hulot erano ben in evidenza le abitudini e i tic del francese medio, che iniziava ad essere sempre più vittima dei meccanismi di una società che accelerava i propri ritmi. E questa Citroën Ami 6 Break, uscita di fabbrica più o meno mezzo secolo fa, ricorda in particolare il film «Monsieur Hulot nel caos del traffico», del 1971, in cui la vicenda si svolge nel traffico caotico d’oltralpe.