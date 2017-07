In giro per Parma con la "bicicletta-giraffa"

Nelle strade di Parma se ne vedono proprio di tutti i colori. Questa bicicletta, fotografata vicino al ponte di Mezzo, è talmente alta rispetto alle altre biciclette che viene quasi da pensare a una… giraffa.

Al semaforo la bicicletta-giraffa si è dovuta fermare per attendere il verde, e meno male che c’era la possibilità, per chi era in sella, di appoggiare il piede destro su una transenna del marciapiede. Altrimenti come poteva restare fermo, senza appoggiare un piede per terra? Al momento di ripartire, l’impegno è stato grande per poter dare una spinta decente alla «due ruote», che pesa – probabilmente - come due «due ruote».