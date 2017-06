Maxi raid vandalico in via Toscana con il catrame: vetrine e auto imbrattate, gomme tagliate anche alle bici

Le segnalazioni sono accompagnate da commenti forti. Si resta senza parole. Sale la rabbia mista ad un grande senso di impotenza. Il perchè di tutto ciò non ha la minima risposta, la minima spiegazione. Chiamiamolo raid vandalico, ma si potrebbero trovare tanti altri termini. Nella notte alcune persone (visto il risultato non si può non sospettare che sia stata più di una persona ad agire) hanno colpito indisturbati prendendo di mira questa fetta della città a ridosso del cavalcavia di via Mantova. Lo spicchio è l'inizio di via Toscana che si affaccia sulla rotatoria. Un raid vandalico a base di catrame, fiamme e taglierino (o qualunque oggetto tagliente). Il risultato: le vetrine della Farmacia e della banca "sfregiate" con il catrame. Alcune auto e furgoni in zona con le gomme tagliate e la carrozzeria imbrattata dal catrame. Le bici di un cortile con le gomme bucate. Saliti sulle scale hanno bruciato un sacco dell'immondizia davanti alla palestra. Tracce di roghi improvvisati sono aua e là attorno alla rotatoria. Perfino le radici di un albero sono state incendiate.