Pizzarotti si è insediato. "Stesso entusiasmo del primo mandato"

Con la cerimonia della fascia tricolore, Federico Pizzarotti si è formalmente insediato oggi alla guida del Comune.

“Iniziamo questo secondo mandato – ha precisato il primo cittadino – con lo stesso entusiasmo del primo, ma con delle capacità che ci permetteranno di essere più efficaci e efficienti rispetto all'attività amministrativa.

Il mio impegno e quello degli assessori sarà volto prioritariamente alla semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino ed alle imprese; intendiamo, inoltre, raccogliere le sollecitazioni giunte dai cittadini in campagna elettorale in materia di sicurezza ed anti degrado.

Nel piano delle opere pubbliche, le priorità saranno quelle legate alla manutenzione scolastica ed al completamento dei nostri più importanti progetti inerenti i complessi storico monumentali di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio; oltre alla creazione di nuovi parchi e nuove strutture sportive.

I prossimi cinque anni – ha concluso il sindaco – rappresenteranno un vero e proprio secondo tempo in cui misurare in modo tangibile la nostra idea di città che vuole far diventare Parma un modello europeo di realtà a misura d'uomo”.

Da oggi decorrono i 10 giorni per la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale che verrà presieduta dal consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (numero di voti di lista a cui si aggiungono le preferenze individuali).