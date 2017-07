Centinaia di persone ieri sera hanno partecipato questa sera alla fiaccolata organizzata per ricordare Patience e la piccola Maddy uccise dal fratello Solomon. In molti hanno cercato di consolare Fred Nyantaky, il marito di Patience e il padre di Maddy. Anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti era presente alla veglia in memoria delle due vittime.