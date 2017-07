Quel cartello "no party" in borgo Santa Brigida. Ma non altrove...

Davvero curioso questo cartello che si trova in via Cavour, all’imbocco di borgo Santa Brigida, che vieta di bere alcolici all’aperto. Sembra un segnale stradale, invece non contiene un «comando» automobilistico ma riguarda il divieto di consumare «bevande alcoliche al di fuori dei luoghi attrezzati per la somministrazione».

Senza nulla togliere alle motivazioni, sicuramente valide, che hanno indotto l’amministrazione comunale a installare questo cartello in borgo Santa Brigida e anche nei vicini borghi Serena e Sant’Antonio, va sottolineata una stranezza: di cartelli come questo non c’è traccia nelle vicinanze del Battistero e del Duomo e sulle gradinate del teatro Regio e della Palatina, luoghi interessati frequentemente da party, alcolici e non, ad elevato «disturbo ambientale», come riportano spesso i cittadini sul sito della Gazzetta.

Altri cartelli come questo, anche di formato più piccolo, si trovano in piazza della Pace, nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria e in piazzale Inzani.