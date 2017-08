Caldo: da domenica tregua al nord. E a Parma c'è emergenza ozono

Italia ancora nella morsa del caldo estremo, il cui apice verrà toccato tra oggi e domani. Da domenica ci sarà una tregua al Nord, con l’arrivo di alcuni temporali, seguiti da aria leggermente più fresca. Nei primi giorni della prossima settimana farà ancora caldo al Centro-Sud, ma le temperature perderanno qualche grado. Secondo le ultime proiezioni, la fine dell’ondata di caldo potrebbe collocarsi tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto. A dirlo sono i meteorologi del Centro Epson Meteo, ricordando che è la quinta e più intensa ondata di caldo di questa estate.

Lo zero termico si attesta intorno ai 5.000 metri e molti record di caldo sono stati infranti anche in quota. In molte località dell’Emilia Romagna e del Centrosud continuano ad essere toccati picchi fino a 41-42 gradi. E naturalmente, osservano gli esperti, la siccità non potrà che aggravarsi.

Per domani ci sarà ancora caldo estremo in tutto il Paese. Lungo le Alpi arriveranno brevi e isolati temporali, su Trentino Alto Adige e Dolomiti, e poi fra il Lago Maggiore e il Lago di Como nella successiva notte.

Domenica temporali sulle Alpi centrali e l’alta pianura di Piemonte e Lombardia, che tenderanno ad estendersi, nel pomeriggio, al resto dell’arco alpino e gran parte della Lombardia e, in serata, anche alle Venezie e all’Emilia Romagna. Arriveranno venti più freschi e ci sarà un primo calo delle temperature al Nord. Una leggera attenuazione del caldo si avrà anche sulla Sardegna occidentale. Il caldo sarà ancora molto intenso al Centro-Sud e in parte anche in Emilia Romagna.

A complicare la già difficile situazione c'è l’ozono, che nei giorni scorsi ha superato il livello di allarme (di 240 microgrammi per metro cubo), in particolare nelle zone a nord di Milano (da Como a Monza fino a Bergamo). Altrove i livelli restano superiori alla soglia di informazione (180 microgrammi per metro cubo), come a Parma, Torino, Benevento, Firenze e Bologna.