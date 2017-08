La maglietta per la 20a Cariparma Running ( 9-10 settembre)

"Vent'anni per una manifestazione è un traguardo importante - ha detto il Presidente del CUS Michele Ventura - gareggiare nella nostra città è un grande orgoglio per tutti i nostri atleti. Ringrazio i nostri sponsor CA Credit Agricole, ERREA e i tanti che ci appoggiano ogni anno."

Il Vicesindaco, con delega allo sport, Marco Bosi ha confermato il sostegno dell'Amministrazione alla manifestazione: "La CA Cariparma Running è un appuntamento ormai fisso per tutti gli sportivi non solo parmigiani, per due giornate sarà la nostra città a donarsi ai runners."

Riccardo e Maria atleti del CUS Parma hanno indossato e presentato cosi al pubblico la maglia ufficiale della gara.