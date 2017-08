Precipita per 50 metri lungo un pendio: 42enne parmigiana in Rianimazione

Il soccorso alpino di Reggio Emilia è stato attivato ieri pomeriggio in aiuto di una parmigiana di 42 anni caduta poco sotto il Monte Cusna, nel comune di Villa Minozzo. L'incidente è avvenuto mentre la donna scendeva in compagnia di tre amici dal sentiero 607 lungo il crinale, poco sotto la cima del Monte Cusna. Secondo il racconto di chi era con lei, avrebbe perso l'equilibrio precipitando per circa 50 metri su un pendio roccioso, perdendo i sensi.

Allertati i soccorsi dall'amica, è partita una squadra di terra del SAER a supporto dell'elicottero Elipaullo, che dopo aver sbarcato medico e infermiere ha valutato le condizioni della donna gravi e provveduto all'immediato trasporto all'ospedale Maggiore di Parma, nell'area codici rossi del Pronto soccorso.