Blitz in tre negozi, svariate irregolarità igienico-amministrative: uno chiuso

Continuano le operazioni della Polizia municipale, in sinergia con l’Asl di Parma, per la verifica delle disposizioni amministrative e igienico sanitarie nelle attività di vendita di prodotti alimentari e bevande nelle zone più sensibili della città. Venerdì il reparto di Polizia annonaria amministrativa di Parma, congiuntamente al servizio Igiene alimenti e nutrizione del Servizio sanitario regionale dell Emilia Romagna, ha eseguito alcuni controlli ispettivi. Nel mirino due attività artigianali alimentari, nella zona di barriera Garibaldi, nelle quali sono state accertate violazioni amministrative: la non corretta esposizione dei prezzi, la mancanza del cartello di divieto di fumo e la mancata accensione della cappa durante la cottura di alimenti. Accertate dal Sian anche violazioni delle norme igieniche sanitarie: la carenza di pulizia nell’area di produzione e vendita al pubblico, l'insufficiente manutenzione delle attrezzature (guarnizioni dei frigoriferi usurate e/o rotte – congelatore con coperchio con superficie distaccata), un servizio igienico a disposizione dell’operatore non funzionante (requisito igienico sanitario essenziale per esercitare), che ha comportato la diffida immediata del SIAN a proseguire l’attività: il locale, chiuso nell'immediato, rimarrà a saracinesca abbassata sino al completo ripristino del servizio igienico.

Un altro servizio congiunto ha visto l'ispezione di un esercizio di vicinato etnico in via Palermo, durante il quale sono stati identificati circa 10 avventori stranieri di cui 2 non regolari sul territorio. Nello stesso locale sono stati sequestrati prodotti alimentari privi di etichettatura e prodotti scaduti, mentre il SIAN ha posto i sigilli ad un congelatore sovraccarico di alimenti da mantenere a temperatura di congelazione – 18° che, al contrario, risultavano scongelati, non identificati e/o in cattivo stato di conservazione con presenza all’interno di grumi di sangue. I risultati dell’attività di controllo potranno dare origine a provvedimenti inibitori e di chiusura da parte degli uffici del settore Commercio del Comune.

Contrasto al degrado, le operazioni della PM nei parchi cittadini

Sempre venerdì, nell’ambito dei servizi mirati legati al contrasto al degrado, in aggiunta ai servizi congiunti coordinati dal Questore, un gruppo di operatori della Polizia municipale ha effettuato un servizio di monitoraggio delle situazioni di disagio segnalate in varie zone della città. Nello specifico, l’attività si è concentrata all’interno delle aree verdi cittadine: Parco Ex-Eridania, Parco Falcone Borsellino, Parco Ducale e Giardini San Paolo. All’interno del parco Falcone Borsellino sono stati identificati quattro cittadini stranieri di un’età compresa tra i 18 anni ai 25 anni, risultati regolari sul territorio nazionale. Inoltre sono stati rinvenuti, lungo il perimetro del parco, alcuni arnesi (una pinza, una chiave inglese, una bilancia di precisione, un punteruolo artigianale) e una bicicletta.