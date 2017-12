Banda di 18enni magrebini sporca la città

Giovedì sera intorno alle 22.30 una banda di dieci ragazzini magrebini ha sparso spazzatura, tolto cartelli e dato calci ovunque. E' successo in via Leporati e in via Rubini. Nella foto una parte di rifiuti raccolti dai residenti. Sono ragazzi in tuta e piumino nati a Parma da figli di immigrati che si divertono a sporcare la città . Chissà cosa hanno combinato dopo nel loro cammino verso piazzale Santa Croce?