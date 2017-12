Arriva "Striscia la Notizia", fuggi fuggi di pusher in Pilotta e a San Leonardo Le foto

E' andato in onda questa sera (lunedì) il servizio girato a Parma dalla troupe di Striscia la Notizia. Protagonista non tanto (e purtroppo) l'inviato del tg satirico "Brumotti", quanto gli spacciatori di droga. Brumotti, accompagnato dal mini Gabibbo (al volante di un'auto radiocomandata) nel suo #spacciatour contro il traffico di stupefacenti dopo Milano, Zingonia, Padova, Bologna e Roma (non senza problemi e violenza e minacce) è arrivato nella nostra città. Nel mirino Piazzale della Pace e San Leonardo. Megafono in mano ha iniziato urlare slogan inseguendo i pusher che si sono dati precipitosamente alla fuga. Prima, ripresi di nascosto dalle telecamere, gli stessi spacciatori avevavo offerto droga a Brumotti. Due parmigiani, intercettati da Brumotti in via Trento, hanno commentato:«È pieno di spacciatori, non si può più vivere. I bambini e le vecchiette non possono più uscire, neanche per andare in pizzeria. È uno schifo».