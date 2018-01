Che dire? Le due immagini scattate e inviate dal nostro (ottimo) gazzareporter dicono praticamente tutto, colgono il degrado e la maleducazione in tutti i suoi aspetti. Via Cavour, tardo pomeriggio in pieno orario di shopping. Un uomo dall'outift moderno e sportivo-elegante ha un bisogno impellente. Anche lui è in pieno shopping, come dimostra la borsa che tiene in mano. Un bar? Tenerla fino a casa? No. Vado in un borgo buio e nascosto? Macchè. Via, giù la zip e la chiesa di Santa Lucia si trasforma in una turca. Una chiesa. Poco importa se c'è anche tanta gente attorno. Qualcuno si sente male (non per tanta strafottenza ma per motivi ben più "seri"), interviene un'ambulanza che si ferma ad un metro dal giovane uomo. Meglio smettere, dai. Invece no, la maleducazione arriva fino alla fine. Tiriamo su la "zippo" e proseguiamo serenamente lo shopping. "Complimenti da tutta la città", scrive con ironia il gazzareporter.